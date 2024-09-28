Закислення океану близьке до критичного і науковці описали, чим це загрожує.

Промислова цивілізація наблизила світовий океан до порушення сьомої планетарної межі.

Про це йдеться у звіті вчених про стан світових систем життєзабезпечення, пише The Guardian. "Закислення океану наближається до критичного порогу. Воно становить дедалі більшу загрозу для морських екосистем", - ідеться в ньому.

Звіт Потсдамського інституту досліджень впливу клімату (PIK) ґрунтується на багаторічних роботах учених, які показують, що є 9 систем і процесів - так званих планетарних меж, які сприяють стабільності функцій життєзабезпечення планети. До теперішнього часу було перевищено пороги шести меж.

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Левке Цезар, кліматичний фізик з PIK і співавтор звіту, сказав, що є дві причини, через які рівні закислення океану викликають занепокоєння.

"Одна з них полягає в тому, що індикатор закислення океану... наближається до порогу порушення безпечної межі", - сказав Цезар.

"По-друге, ... навіть ці поточні умови можуть бути проблематичними для різних морських організмів, що вказує на необхідність [переоцінки] того, які рівні насправді можна назвати безпечними", - пояснив він.

Науковець додав, що це означає, що будь-яке людське порушення довкілля не можна розглядати як окремі проблеми, тому що такий підхід ігнорує те, що компоненти системи Землі взаємодіють, утворюючи велику мережу, де зміни в одній сфері впливають на інші.

Що таке закислення океану

Закислення океану - це явище підвищення кислотності (зниження pH) в океанській воді через поглинання атмосферного CO2. Цей процес веде до руйнування харчового ланцюга і знижує ефективність океану як життєво важливого поглинача вуглецю.

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