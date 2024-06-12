Цей вид був грізним хижаком близько 100 млн років тому.

В Австралії палеонтологи знайшли новий вид птерозавра. Скам'янілі рештки літаючої рептилії були виявлені у 2021 році куратором музею Кронозавра Корнера в Річмонді Кевіном Петерсеном. Тепер же вчені ідентифікували скам'янілі кістки.

Останки були класифіковані як Haliskia peterseni, новий рід і вид ангангеріанських птерозаврів, пише Newsweek.

Птерозаври - група літаючих рептилій, що жили за часів динозаврів, від пізнього тріасу до кінця крейдяного періоду. Вони відомі своїми різноманітними розмірами і пристосуваннями: від маленьких птахоподібних істот до величезних хижаків з великим розмахом крил.

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Дослідницьку групу очолила докторантка Адель Пентланд, яка ідентифікувала екземпляр за формою черепа, розташуванням зубів і будовою плечової кістки. "Маючи розмах крил близько 15 футів (4, 57 м), Халіскія була грізним хижаком близько 100 млн років тому, коли більша частина центрально-західного Квінсленда перебувала під водою", - розповіла вчена.

Учені розповіли, що у цього екземпляра цілі нижні щелепи, частина верхньої щелепи, 43 зуби, хребці, ребра, кістки крил і частина ноги, а також тонкі кістки горла, які припускають наявність м'язистого язика для харчування рибами і головоногими молюсками.

"Це відкриття є приголомшливим стимулом для науки, освіти та регіонального туризму. Я дуже радий, що моє відкриття - це новий вид, оскільки моя пристрасть полягає в тому, щоб допомогти сформувати сучасні знання про доісторичні види", - прокоментував Петерсен.

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