Дослідники в Туреччині нарешті визначили точне місце легендарної битви при Граніку.

У Туреччині виявили місце однієї з найбільш вирішальних битв в історії людства - битви при Граніці, де Олександр Македонський уперше переміг персів.

Точне місце розташування одного з найлегендарніших місць битв залишалося загадкою понад століття, пише Interesting Engineering. Професор Рейхан Корпе, науковий консультант проєкту, розпочав пошуки епічного місця, на якому загинули 90 тис. осіб, 20 років тому.

Річ у тім, що дослідникам лише було відомо, що битва відбулася вздовж річки Граник, вони довго намагалися точно визначити її координати... Зрештою, професор Корпе розпочав розслідування, яке поклало край давній таємниці.

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Спочатку вчені визначили маршрут, яким ішли Македонський і його армія. "Ми склали карту точного маршруту, яким подорожував завойовник, починаючи з села Озбек, проходячи через Умурбей, Лапсеки і в підсумку спускаючись на рівнину Біга", - сказав професор Корпе.

За словами Корпе, "ця битва вважається одним із найважливіших моментів у світовій історії", оскільки вона послабила персів і дозволила Македонському встановити владу над Перською імперією.

Міністерство культури і туризму Туреччини планує перетворити поле битви на культурний об'єкт, що становить інтерес для туристів. Зокрема, незабаром цей район стане туристичною визначною пам'яткою в рамках проєкту "Культурний маршрут Олександра Великого".

Битва при Граніку

У травні 334 р. до н. е. Олександр Македонський здобув першу перемогу над перською імперією Ахеменідів під час завоювання Малої Азії. Битва при Граніці була першою з трьох великих битв між двома арміями, які дали змогу Олександру Македонському рушити вперед у бік Індії.

Під час кампанії, яка назавжди залишила слід в історії, Македонський придушив повстання на Балканах і в Греції, перш ніж вступити в першу офіційну битву проти армії Персії під командуванням Дарія. Радники попереджали Дарія, щоб він застосував альтернативну стратегію, а не зустрічався з сильнішою піхотою Македонського, але він не послухав.

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