В україномовній «Вікіпедії» налічується понад 1 млн статей.

В Україні 29-31 січня пройде щорічний марафон з написання статей до української версії інтернет-енциклопедії «Вікіпедія», приурочений до її 17-річчя.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила координаторка програм громадської організації «Вікімедіа Україна» Анна Хроболова.

«Післязавтра, 30 січня, виповнюється 17 років з дня заснування україномовного розділу «Вікіпедії». З цього приводу відсьогодні та до 31 січня проходитиме марафон зі створення рекордної кількості нових статей у «Вікіпедії», - повідомила вона.

Присутній на прес-конференції член правління ГО «Вікімедіа Україна» Антон Обожін повідомив, що взяти участь у марафоні може будь-хто, але учасникам потрібно дотримуватися правил: статті мають бути написані на основі авторитетних джерел, бути значущими (про відомих громадськості людей, події), нейтральними та не містити плагіат.

Він також повідомив, що марафон передбачає онлайн-консультації для тих людей, які хочуть написати статтю до «Вікіпедії».

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Крім цього, будуть організовані кілька оффлайн-зустрічей в рамках марафону.

Присутній на прес-конференції координатор програм «Вікімедіа Україна» Антон Процюк повідомив, що в рамках марафону можна публікувати статті не тільки українською, а й іншими мовами.

Також він повідомив, що станом на сьогодні в україномовній «Вікіпедії» налічується понад 1 млн статей.

«За 17 років свого існування «Вікіпедія» стала найбільшою енциклопедією з тих, які коли-небудь існували українською мовою, і однією з найбільших баз знань українською мовою... Також українська «Вікіпедія» стабільно входить в топ-10 найвідвідуваніших сайтів", - сказав він.

За його словами, щодня у «Вікіпедії» з'являється близько 240 статей українською мовою.

Також Процюк повідомив, що у 2020 році українська «Вікіпедія» зібрала понад 850 млн переглядів, що на 150 млн більше, ніж роком раніше. За його словами, це пов'язано зі зростанням попиту на онлайн-джерела інформації в умовах карантину.

Подібні марафони проводяться щороку з 2014 року.

Довідка УНІАН. «Вікімедіа Україна» - громадська організація, яка є регіональним відділенням «Фонду Вікімедіа» в Україні та займається популяризацією вікіпроектів «Фонду Вікімедіа», найвідомішим серед яких є «Вікіпедія», а також залученням до «Вікіпедії» нових знань і користувачів.

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Автор: Павло Степанець