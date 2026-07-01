Водолази знайшли на морському дні 400 золотих монет: розгадано загадку їхнього походження

Дослідники ідентифікували затонулий корабель як "Дом ван Кеулен", який прямував із Марокко до Нідерландів у 1633 році.

У 1995 році дайвери, які досліджували морське дно біля узбережжя Девона поблизу Англії, виявили щось незвичайне. Понад 400 золотих монет виблискували на піску на глибині 18 метрів, оточені золотими прикрасами, самородком чистого золота та дивним грузилом, схожим на рибу. Про це пише Popular Mechanics.

При цьому три десятиліття дослідники не могли знайти відповіді на питання про те, якому кораблю належала ця знахідка, куди він прямував і звідки взялося все це золото.

Зазначається, що монети, які зараз виставлені в Британському музеї, походять з Барбарійського узбережжя Марокко. Це чисте західноафриканське золото, викарбуване у формі марокканських дукатів. Інші знахідки дали інтригуючі підказки про повсякденне життя на борту таємничого судна, зокрема покриті смолою пігулки, боби фава, кераміку та печатку.

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Місце, де були знайдені артефакти, також усіяне гарматами та якорями, простягалося приблизно на 30 метрів у довжину. За словами дослідників, водолази також виявили залишки дерева, мотузок і свинцю, які були частиною інфраструктури корабля. Однак "особистість" корабля залишалася невідомою.

Цікаво, що ключовий прорив стався завдяки несподіваному джерелу: олов’яній чаші та ложці. Аналіз показав, що вони голландського походження, що звузило коло пошуку. Ця підказка, у поєднанні з архівними документами, виявленими істориком Яном Фрілом, нарешті розкрила справу.

Ці відкриття узагальнено в новій книзі, в якій корабель ідентифікується як "Дом ван Кеулен" - голландське торгове судно, що затонуло 1633 року під час осіннього плавання з Марокко до Нідерландів. Згідно з нещодавно виявленими записами, корабель "потрапив у сильну бурю" і отримав пробоїну, затонувши неподалік від англійського прибережного міста Салкомб. Весь екіпаж благополучно дістався до берега, врятувавши більшу частину вантажу. У заяві Дейва Пархама, професора морської археології в Університеті Борнмута та редактора нової книги, йдеться:

"Серед його вантажу було 150 мішків гуміарабіку, 64 мішки селітри, 320 козенят, шкури, 9000 берберських дукатів і марокканські золоті монети. Вважається, що більшу частину вантажу підняли з дна в той час, але понад 400 монет залишалися на морському дні, поки їх не виявила Південно-Західна група морської археології в 1995 році".

У новій книзі детально описуються 30-річні зусилля з ідентифікації корабля, а знахідка розглядається в контексті історії того періоду.

"Хоча під час відкриття точилися численні суперечки щодо походження та приналежності корабля, аналіз предметів показав, що найімовірнішим є його голландське походження", - пишуть автори.

Пархам зазначив, що знахідка надає важливий контекст для "багатства та архітектури Саадіанських Шарифів, торгівлі африканським золотом і є наочним свідченням процвітаючої морської торгівлі XVII століття, що пов’язувала Марокко, Нідерланди та Велику Британію".

Цікаво, що "Дім ван Кеулен" був частиною активної мережі, в якій голландські купці обмінювали товари, вироблені в Нідерландах, на золото Західної Африки. Глобальна торгова імперія Нідерландів отримала поштовх завдяки своїй потужній морській індустрії. Дослідники пишуть, що голландці часто переплавляли африканське золото для виготовлення голландських монет - однієї з найважливіших торговельних валют на морських шляхах. Золото, очевидно, було злитковим скарбом, що дає нове уявлення про нумізматичну історію того періоду. Марокканські прикраси XVI та XVII століть є унікальними зразками тієї епохи.

Про деталі самого "Дома ван Кеулена" відомо небагато. Не існує жодного зображення корабля, і все, що відомо про його розміри, ґрунтується на позначках місця аварії.

"Виявлення африканського золота під водою біля узбережжя Девона стало дивовижним відкриттям, яке породило безліч запитань про те, як воно там опинилося", - сказав Джеремі Хілл, керівник дослідницького відділу Британського музею.

Новини археології

У Франції археологи знайшли три керамічні глечики, доверху наповнені римськими монетами. Обсяг скарбу вважається величезним за археологічними мірками: у глечиках нарахували не менше 25 000 бронзових і мідних монет III століття н. е.

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