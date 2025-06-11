Всесвіт зникне набагато раніше, ніж ми думали: вчені зробили моторошний прогноз

Астрофізики скоригували космічний таймер: квантовий розпад прискорює кінець Всесвіту.

Всесвіт може завершити своє існування набагато швидше, ніж вважалося раніше — не через 10^1100 (одиниця з 1 100 нулями після неї) років, а через "лише" 10^78 (одиниця з 78 нулями після неї). Такий висновок зробили астрофізики на чолі з Гейно Фальке з Університету Радбауда (Нідерланди) у новому дослідженні, опублікованому в журналі Cosmology and Astroparticle Physics.

Це число все одно поза межами людського розуміння, але воно вказує: навіть найміцніші структури у Всесвіті — білі карлики, нейтронні зірки, чорні діри — поступово випаровуються через надзвичайно повільні квантові процеси, схожі на випромінювання Гокінга.

Раніше вважалося, що лише чорні діри можуть "випаруватися". Але вчені доводять: аналогічний розпад чекає й на інші надщільні об’єкти. Це переписує наше уявлення про те, хто стане останнім "жителем" Всесвіту.

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"Кінець настане значно раніше, ніж передбачалося, але людство цього не побачить — це відбудеться за межами будь-якого уявлення про час", — каже Фальке.

Це відкриття також ставить нові запитання: чи збережуться сліди нашої епохи? І чи можливе відродження — через циклічні мультивсесвіти?

Одне залишається безсумнівним: навіть після того, як згасне остання зірка, квантова фізика не дозволить Всесвіту "вмерти" миттєво. Він буде танути в небуття — атом за атомом, еон за еоном.

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