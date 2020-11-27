Зловмисники здійснюють різні форми шахрайства — від фішингових листів до підозрілої реклами в соціальних мережах.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в галузі кіберзахисту - компанії ESET розповіли користувачам, як не потрапити в пастку зловмисників в Чорну п'ятницю та Кіберпонеділок.

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Як зазначають в прес-службі компанії, Чорна п'ятниця та Кіберпонеділок завжди спричиняють великий ажіотаж — магазини навипередки пропонують шалені знижки, а користувачі активно шукають найвигідніші пропозиції. І хоча цього року більшість офлайн-магазинів будуть зачинені або зменшать кількість потенційних покупців у приміщенні, онлайн-простір, як завжди, буде заповнений акційними оголошеннями.

Пандемія прискорила і без того швидке зростання обсягів онлайн-покупок. Зокрема до кінця 2020 року об`єм продажів в електронній торгівлі може досягнути 4,2 трильйона доларів (за даними Statista).

Популярністю онлайн-шопінгу поспішають скористатися і зловмисники, здійснюючи різні форми шахрайства — від фішингових листів до підозрілої реклами в соціальних мережах. Тому спеціалісти ESET підготували основні поради, які допоможуть вам залишатися у безпеці під час ажіотажу зі знижками у Чорну п'ятницю.

1. Будьте обережні із заманливою рекламою.

Зазвичай саме шахраї поширюють занадто привабливі пропозиції електронною поштою для заманювання довірливих користувачів. Серед відомих прикладів — ботнет Emotet, який заповнює поштові скриньки святковими «пропозиціями» з метою інфікування вашого комп'ютера, викрадення конфіденційної інформації та облікових даних.

Тому не переходьте за підозрілими посиланнями в електронній пошті та не завантажуйте вкладення від невідомих відправників. Якщо ж вас зацікавила пропозиція, зайдіть на зазначений веб-сайт організації та дізнайтеся про легітимність надісланої інформації.

2. Перевіряйте легітимність сайтів.

Для перевірки надійності веб-сайту зверніть увагу на іконку замка або https:// на початку адреси посилання. Вони вказують на шифрування з’єднання між користувачем та сайтом, що захищає від перехоплення даних зловмисниками.

3. Остерігайтесь підозрілих повідомлень.

Підозрілі тексти з шкідливими посиланнями, ретельно продумані фішингові електронні листи та шахрайські повідомлення нібито від імені банку — все це методи, які використовуються онлайн-шахраями. Крім цього, зловмисники почали поширювати різні повідомлення з погрозами, щоб змусити вас поділитися конфіденційною інформацією, наприклад, банківськими реквізитами.

4. Використовуйте надійні паролі та PIN-коди.

Сильні та унікальні паролі є основою безпечного здійснення покупок в Інтернеті. Намагайтеся уникати створення облікових записів на сайтах роздрібних продавців та використовуйте безпечний спосіб оплати, наприклад Apple Pay, Android Pay або PayPal, не підключаючи основний банківський рахунок. Також у разі можливості використовуйте двофакторну аутентифікацію для додаткового рівня захисту ваших транзакцій.

5. Оновлюйте програми та пристрої вчасно.

Важливо своєчасно встановлювати оновлення програмного забезпечення, які часто виправляють відомі уразливості та недоліки системи. Крім цього, варто використовувати рішення з безпеки для ноутбука та встановити програму для захисту мобільного пристрою з функцією Захист онлайн-платежів для безпечного здійснення покупок в Інтернеті.

Про компанію:

ESET — експерт у сфері захисту від кіберзлочинності та комп'ютерних загроз, міжнародний розробник антивірусного програмного забезпечення, провідний постачальник в галузі створення технологій виявлення загроз. Заснована у 1992 році, компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу й представництва в більш ніж 180 країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться у Братиславі, Словаччина.

ESET в Україні:

Понад 15 років продукти ESET офіційно представлені на території України. Починаючи з 2005 року, користувачі мають можливість безкоштовно звернутися за допомогою до служби технічної підтримки ESET в Україні, а також пройти курси навчання продуктам компанії ESET. Користувачами ESET є найбільші українські та міжнародні компанії та організації.

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Автор: УНІАН