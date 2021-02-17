Європейське космічне агентство оголосило перший за більш ніж 10 років набір нових кандидатів на участь у програмі підготовки астронавтів. Крім того, вперше в історії освоєння космосу організація хоче найняти на роботу астронавтів з інвалідністю.
Окрім пошуку професійних астронавтів, які будуть навчені для тривалих або складних космічних польотів та найняті як постійні робітники агентства, ЄКА також організувало спеціальний проект для параастронавтів, йдеться в повідомленні на сайті організації.
«Запрошуються психологічно, когнітивно, технічно і професійно кваліфіковані особи, які мають фізичну інвалідність, що зазвичай не дозволяє пройти відбір через обмеження, продиктовані використанням сучасного космічного обладнання», — розповіли в ЄКА.
За інформацією агентства, це перша подібна глобальна ініціатива. В ЄКА заявляють, що готові забезпечити адаптацію професійного обладнання для людей з обмеженими фізичними можливостями, щоб ті змогли приєднатися до членів екіпажу і так само виконувати свою роботу.
Читайте такожОголошено імена перших туристів, які полетять у космос на Crew Dragon«Проект дасть можливість полетіти в космос одному або кільком параастронавтам. Також він стане стимулом для інновацій та інших позитивних змін в області безпеки та ефективності космічних екіпажів у майбутньому», — зазначили в ЄКА.
Для початку агентство набирає кандидатів з ушкодженнями ніг (наприклад, через ампутації або вроджені порушення), зокрема й людей з відсутністю стопи або з відсутністю однієї чи двох ніг нижче коліна, а також з різною довжиною нижніх кінцівок. Окрім того, організація запрошує до участі людей низького зросту (нижче 130 см).
Подати заявку на новий відбір астронавтів Європейського космічного агентства можна з 31 березня до 28 травня 2021 року, а результати стануть відомі в жовтні 2022 року. Усі здобувачі, незалежно від наявності статусу інвалідності, повинні бути громадянами держав-членів агентства.
Окрім того, кандидати повинні мати принаймні ступінь магістра медицини, інженерії, математики, комп'ютерних чи природничих наук, або ж бути кваліфікованими льотчиками чи інженерами-випробувачами. У кожного претендента має бути не менше трьох років професійного досвіду і вільна англійська.
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