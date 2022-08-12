У Європейському космічному агентстві заявили, що війна в Україні продемонструвала, що співпраця з РФ більше не працює.

Європейське космічне агентство (ESA) та компанія Ілона Маска обговорюють можливість використання установок-носіїв SpaceX замість російських ракет "Союз".

Про це повідомляє Reuters.

Крім цього, розглядаються варіанти співпраці з Японією та Індією.

"Я б сказав, що ми обговорюємо два з половиною варіанти. Один - це SpaceX, і це зрозуміло. Інший, можливо, - Японія. Японія чекає першого польоту своєї ракети наступного покоління. Іншим варіантом може бути Індія. Я б сказав, що SpaceX є найбільш оперативним із них і, звичайно, це один із резервних планів, які ми розглядаємо", - розповів генеральний директор ESA Йозеф Ашбахер.

Наразі переговори залишаються на стадії вивчення. Відомство має переконатися, що така заміна можлива. Зокрема інтерфейс між супутником і ракетою має бути відповідним, а вібрації під час запуску не мають поставити під загрозу навантаження.

"Ми розглядаємо технічну сумісність, але ми ще не підготували комерційну пропозицію", - додав Ашбахер.

За його словами, війна в Україні продемонструвала, що десятирічна стратегія співпраці Європи з Росією більше не працює.

"Це був тривожний дзвінок, що ми були надто залежними від Росії. Маю сподівання, що люди, які ухвалюють рішення, усвідомлюють так само, як і я, що ми повинні справді зміцнити нашу європейську спроможність і незалежність", - підсумував Йозеф Ашбахер.

Нагадаємо, дещо раніше РФ оголосила про вихід з Міжнародної космічної станції.

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