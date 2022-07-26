Раніше цього місяця NASA і "Роскосмос" уклали угоду.

Росія відмовиться від Міжнародної космічної станції після 2024 року і зосередиться на будівництві власного орбітального аванпосту.

Про це під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у вівторок, 26 липня, заявив новий голова "Роскосмосу" Юрій Борисов.

За його словами, Росія виконає свої зобов'язання перед іншими партнерами по Міжнародній космічній станції, і покине проект.

"Рішення покинути станцію після 2024 року прийнято", - сказав Борисов.

Раніше цього місяця NASA і "Роскосмос" уклали угоду, згідно з якою астронавти продовжуватимуть літати на російських ракетах, а російські космонавти літатимуть на Міжнародну космічну станцію за допомогою SpaceX, починаючи з цієї осені.

Угода гарантує, що на борту космічної станції завжди буде принаймні один американець і один росіянин, щоб забезпечити безперебійну роботу обох сторін орбітального аванпосту.

На тлі напруженості між Росією і Заходом, що зростає, через війну РФ проти України російсько-американське співробітництво в космосі триває.

Російські чиновники і раніше заявляли про намір Москви залишити космічний форпост після 2024 року.

Нагадаємо, Китай також конструює космічну станцію, яка може стати конкурентом МКС. Вже зібрані два модулі. Третій модуль станції "Тяньгун" хочуть відправити восени 2022 року.

У травні Пекін заявив, що російські пілотовані космічні кораблі поки не можуть зістикуватися з китайською орбітальною станцією "Тяньгун".

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