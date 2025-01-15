Скам'янілості названі на честь району Усікава в Тойохасі, де їх було виявлено під час розкопок у кар'єрі між 1957 і 1959 роками.

20 000-річні скам'янілі кістки "людини Ушикави", які, як вважалося, є одними з найдавніших людських скам'янілостей Японії, не є тим, чим їх вважали вчені.

Як пише Live science, скам'янілості були знайдені наприкінці 1950-х років у місті Тьохасі, приблизно за 225 кілометрів на північний захід від Токіо. Але Ген Сува, антрополог із Токійського університету, який очолював новий проєкт, розповів, що сумніви щодо скам'янілостей Ушикави вперше виникли наприкінці 1980-х років.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Anthropological Science, без сумніву показує, що кістки належать стародавньому бурому ведмедю.

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Сува додав, що кістки ведмедів рідко знаходили на археологічних розкопках у Японії відтоді, і тому японські вчені - включно з палеонтологами, які знайшли скам'янілості в 1950-х роках - мали обмежене уявлення про те, який вигляд можуть мати кістки ведмедя. Проте ці вчені зробили "докладні і дуже точні" описи, а також зібрали велику кількість скам'янілих скелетних останків за кілька десятиліть.

Зазначається, що скам'янілості названі на честь району Усікава в Тойохасі, де вони були виявлені під час розкопок у кар'єрі між 1957 і 1959 роками. Дослідник сказав, що японські вчені в той час вважали, що інший фрагмент кістки, відомий як "людина Акасі", був найбільш ранньою людською скам'янілістю з материкової частини Японії. Але вона була знищена під час авіанальоту союзників на Токіо під час Другої світової війни.

У 1980-х роках анатомічний аналіз гіпсового зліпка загубленої скам'янілості Акаші показав, що це, імовірно, фрагмент нещодавньої людської кістки руки, яка була вимита в інший археологічний шар і потім мінералізована.

Спочатку скам'янілості Ушикави були представлені як плечова кістка з верхньої частини руки і кінець або голівка стегнової кістки з ноги людини, яка жила понад 20 000 років тому. Але в новому дослідженні візуальний огляд і комп'ютерна томографія показали, що це була променева кістка з передпліччя бурого ведмедя приблизно того часу, а голівка стегнової кістки також була визначена як ведмежа.

Відкриття того, що скам'янілості Усікави не є людськими, означає, що найдавніші людські скам'янілості, знайдені на материковій частині Японії, були виявлені у вапняковому кар'єрі недалеко від японського міста Хамакіта. Вони включають фрагменти людської кістки ноги, руки, ключиці та черепа, які, як вважають, належать двом різним людям - одна жила близько 14 000 років тому, а інша жила близько 17 000 років тому.

Зазначається, що це не перший випадок, коли плутають кістки людини і ведмедя: кістку, знайдену в печері на Алясці в 1990-х роках, колись вважали такою, що належить ведмедю, але дослідження засвідчили, що вона належить жінці-індіанці, яка жила близько 3000 років тому.

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Небачений раніше вид мозазавра, вперше описаний 2021 року, може бути заснований на підроблених скам'янілостях, припускає нове дослідження.

Тепер учені закликають провести комп'ютерну томографію останків, щоб перевірити, чи є щелепа віком від 72,1 до 66 мільйонів років справжньою, після того, як виявили низку невідповідностей, які вказують на те, що це підробка.

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