Вчені, що стоять за оригінальним дослідженням, описали вид, названий Xenodens calminechari, за частковою щелепною кісткою і чотирма гострими зубами.

Небачений раніше вид мозазавра, вперше описаний у 2021 році, може бути заснований на підроблених скам'янілостях, припускає нове дослідження.

Тепер учені закликають провести комп'ютерну томографію останків, щоб перевірити, чи є щелепа віком від 72,1 до 66 мільйонів років справжньою, після того, як виявили низку невідповідностей, які вказують на те, що це підробка. Про це пише Live science.

"Якщо ця скам'янілість дійсно підробка, в опублікованій літературі має бути встановлено, що це підробка", - сказав провідний автор дослідження Генрі Шарп, дослідник з Університету Альберти.

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Вчені, що стоять за оригінальним дослідженням, описали вид, названий Xenodens calminechari, за частковою щелепною кісткою та чотирма гострими зубами, виявленими у фосфатній шахті в марокканській провінції Хурібга. Ці зуби спонукали команду 2021 року заявити про його унікальність, і вони є ключем до сумнівів, висловлених у новому дослідженні, опублікованому в журналі The Anatomical Record.

Зазначається, що мозазаври були хижими морськими рептиліями, які домінували в океанах у крейдяний період. Вони були надзвичайно різноманітні, досягаючи довжини від 3 до 15 метрів. У них також були різні форми зубів, що відповідали їхньому різному раціону. Команда 2021 року стверджувала, що X. calminechari мали "маленькі, короткі, схожі на леза зуби, зібрані разом, щоб сформувати пилкоподібну ріжучу кромку".

Це привернуло увагу Шарпа. Те, що починалося як вправа в критичному огляді, виявило тривожні протиріччя в біології мозазавра, у поєднанні з побоюваннями з приводу походження скам'янілості.

Два тісно розташовані зуби мозазавра знаходяться в одній зубній ямці. Це суперечить усім іншим відомим видам мозазаврів, у яких кожен зуб має свою власну ямку, згідно з новим дослідженням. Співавтор дослідження Майкл Колдуелл, професор біологічних наук в Університеті Альберти, зазначив:

"Замість того, щоб бути побудованими з кістки щелепи, зубні ямки зроблені кісткою, яка розвивається з самого зуба. Кожна зубна коронка створює свій власний дім".

За його словами, мозазаври безперервно змінювали свої зуби протягом усього свого життя.

"Щоразу, коли один із цих зубів розсмоктується і випадає, залишається величезна ямка. І це тому, що наступний зуб входить у цю ямку, щоб знову наростити всю цю тканину, щоб вона міцно закріпилася в щелепі", - сказав він.

Зазначається, що крім того, крім того, замість того, щоб сидіти врівень із щелепою, два зуби також, мабуть, мають невеликий матеріал або "медіальне перекриття", що виступає над ними з одного боку. Цього перекриття не повинно бути при нормальному розвитку зубів мозазавра.

"Той факт, що є це медіальне перекриття, є величезним індикатором можливої підробки", - заявив співавтор дослідження Марк Пауерс, кандидат наук в Університеті Альберти.

Викопне не було знайдено палеонтологами, а фосфатна шахта, в якій його було виявлено, розташована в районі, відомому скам'янілостями з підробленими рисами, згідно з дослідженням.

Шарп і його колеги сподівалися провести комп'ютерну томографію скам'янілості, щоб визначити, чи є вона підробкою, але звернення до Ніка Лонгріча, палеонтолога з Університету Бата та провідного автора статті 2021 року, щодо скам'янілості виявилося проблематичним.

За словами Шарпа, Лонгріч запитав, чи пишуть вони статтю, і "якщо так, то під яким кутом ця стаття?" Це викликало "негайні червоні прапорці", сказав Шарп.

Пауліна Хіменес-Уїдобро, палеонтолог із Боннського університету, яка не брала участі в жодному з досліджень, згодна з висновками цієї останньої статті, зазначаючи, що "зубний ряд має незвичний вигляд як з точки зору морфології, так і імплантації".

Новини про вивчення динозаврів

У Китаї виявлено сліди динозавра-вбивці, яким 130 мільйонів років. Відкриття зафіксовано через роки після знахідки відбитків, на які натрапила дитина.

За інформацією видання, багато років тому в провінції Ганьсу на північному заході Китаю 13-річна дівчинка виявила унікальні сліди динозавра виду Grallator ssatoi. Про знахідку владі повідомили набагато пізніше, але навіть згодом це привело палеонтологів до нового комплексу слідів, завдяки чому про динозаврів було отримано цікаву інформацію.

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