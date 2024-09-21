Вчені проаналізували найдрібніші деталі мазків і кольорів і виявили, що обидва ці компоненти мають сильну схожість із "прихованою турбулентністю" газів в атмосфері.

Новий детальний аналіз знаменитої картини "Зоряна ніч", пензля Вінсента Ван Гога, показує разючу схожість із "прихованою турбулентністю" в атмосфері Землі. Це означає, що у культового художника було детальне розуміння природних процесів.

Нові дослідження показують, що в "Зоряній ночі" є більше цікавого, ніж здається на перший погляд. Її турбулентне, закручене небо має багато спільних рис із невидимими процесами динаміки рідин, які відбуваються в реальній атмосфері. Про це говорить аналіз мазків і кольорів на картині, пише Livescience.

У новому дослідженні, вчені проаналізували найдрібніші деталі мазків і кольорів і виявили, що обидва ці компоненти мають сильну схожість із "прихованою турбулентністю" газів в атмосфері.

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"Вона розкриває глибоке та інтуїтивне розуміння природних явищ", - прокоментував співавтор дослідження Юнсян Хуан, експерт з гідродинаміки та океанограф з Університету Сяминя в Китаї. "Точне уявлення турбулентності Ван Гогом може бути отримано з вивчення руху хмар і атмосфери або з уродженого почуття того, як зафіксувати динаміку неба", - припустив учений.

Дослідники уважно проаналізували 14 "вихорів" на небі картини. Ці форми слідували закономірностям, передбаченим законом Колмогорова - фізичним правилом, що описує, як атмосферний газ рухається в різних масштабах залежно від інерційної енергії. На картині ця інерційна енергія представлена інтенсивністю жовтих тонів, зазначили дослідники.

Коли дослідники уважніше вивчили вихори, вони також виявили, що інтервал і вага окремих мазків пензля показали відповідність із масштабуванням Бетчелора, яке описує, наскільки малими можуть бути вихори і краплі, перш ніж вони розсіються в турбулентній рідині.

Але річ у тім, що Колмогоров і Бетчелор розробили свої закони через багато років після смерті художника. Таким чином, зрозуміло, що Ван Гог не міг використовувати знання про динаміку рідин, а, найімовірніше, черпав натхнення із загальних спостережень за небом.

Картина "Зоряна ніч" показує процеси, які відбуваються в природному світі, підсумували дослідники.

Картина Ван Гога "Зоряна ніч"

Ван Гог створив цю картину в червні 1889 року, коли жив у притулку на півдні Франції, щоб реабілітуватися після психічного розладу, внаслідок якого він відрізав собі вухо.

Шедевр, написаний олією на полотні, показує вид на небо, що закручується, з вікна кімнати художника з уявним селом, доданим на передньому плані, і славиться своїми докладними мазками і використанням яскравих відтінків.

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