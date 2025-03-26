Вчені зрозуміли, де варто шукати втрачену ланку еволюційного дерева динозаврів.

Доба динозаврів безперечно є одним із найцікавіших періодів земної історії. Але це було так давно, що вчені досі не змогли заповнити чимало прогалин в знаннях про той період. Наприклад, питанням є звідки взагалі взялися динозаври і хто був їхнім предком. Можливу відповідь на нього дає нова наукова робота, пише Earth.com.

Найдавніші скам'янілі рештки динозаврів, які до нас дійшли, датуються приблизно 230 мільйонами років до нашого часу. Їх знайшли в Аргентині, Бразилії та Зімбабве. Однак відмінності, які мали між собою ці динозаври є вельми значними. Отже до них були ще мільйони років еволюції, яка досі залишалася прихованою від нас – бо старіших скам’янілостей динозаврів просто не знайдено.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Current Biology, спробувало обійти проблему відсутності старіших скам’янілостей, застосувавши сучасні методи моделювання для заповнення прогалин у літописі скам’янілостей.

Відео дня

"Динозаври добре вивчені, але ми досі не знаємо, звідки вони взялися. У літописі скам'янілостей є такі великі прогалини, що це не можна прийняти за чисту монету", - зазначив провідний автор дослідження Джоел Хіт з Університетського коледжу Лондона.

Дослідники співставили характеристики відомих скам’янілостей, знання про еволюційні зв’язки між відомими видами динозаврів та про давню географію. Моделювання показало, що найдавніші динозаври, ймовірно, з’явилися в західній низькій широті стародавнього континенту Гондвана – в регіоні, який був жарким і сухим, нагадуючи сучасні пустелі та савани. Це суперечить існуючим припущенням про те, що динозаври початково походять із регіонів із більш помірним кліматом.

Модель показує, що початково динозаври мешкали в районах, які з часом перетворяться на територію сучасної Амазонії та Центральної Африки. Те, що там досі не знайшли відповідних скам’янілостей, дослідники пояснюють складністю самої місцевості, яку досі активно не досліджували. Тож вже потім динозаври поширилися до нинішньої Аргентини і Зімбабве, де знахідок динозаврячих кісток вже повно.

Дослідження також проливає світло на те, як динозаври адаптувалися до різних кліматичних умов протягом мільйонів років.

"Наші результати свідчать про те, що ранні динозаври, можливо, були добре пристосовані до жаркого та посушливого середовища", — зазначив професор Філіп Менніон, старший автор дослідження.

В майбутньому деякі гілки еволюційного дерева динозаврів розвинули здатність виробляти тепло власного тіла, як це роблять ссавці, що відкрило їм шлях у холодні регіони. Інші ж так назавжди і залишилися залежними від сонячного тепла і жаркого клімату.

"Попри переконливі висновки дослідження, прямі викопні докази найдавніших динозаврів в Амазонці, Конго чи Сахарі досі відсутні. Майбутні експедиції до цих регіонів можуть виявити цей невловимий доказ, який може змінити наше розуміння походження динозаврів. Ці області залишаються одними з найменш досліджених на Землі, а це означає, що відсутні глави еволюції динозаврів, можливо, ще чекають свого розкриття", – пише Earth.com.

Інші цікаві матеріали про динозаврів

Як писав УНІАН, першим ссавцям було вкрай важко виживати у світі, яким правили динозаври. Вчені підійшли до розуміння того, що саме допомогло нашим далеким пращурам пережити ту страшну добу.

Також ми розповідали, що люди помирають від старості з вини динозаврів. Саме динозаври загнали пращурів сучасних ссавців у нестерпні умови існування, де довголіття, характерне для рептилій, у ссавців стало неможливим і непотрібним.

Вас також можуть зацікавити новини: