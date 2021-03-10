Команда 1+1 media school оголошує про відкриття двох грантових місць для безкоштовного навчання на курсі «Контент-мейкер: нове ТВ шоу «Твій день».

Минулого тижня команда 1+1 media school розпочала прийом заявок на навчальний курс «Контент-мейкер: нове ТВ шоу «Твій день», який стартує в квітні 2021 року. Студенти курсу матимуть можливість навчатися в реальному часі на реальному кейсі, бувши залученими в проєкт «Твій день» – перше в Україні денне шоу у форматі інфотейнмент, яке скоро транслюватиметься в ефірі телеканалу 1+1.

Крім цього, 1+1 media school анонсує 2 грантових місця для студентів, які отримають змогу навчатися на курсі безкоштовно. Відбір студентів відбуватиметься за конкурсною основою. Зокрема, для участі необхідно написати пост-есе на тему: «Чим я можу бути корисний ТБ?», розмістити публікацію на своїй сторінці в Instagram* з відміткою акаунтів проєкту «Твій день»(@tviyden_official) та 1+1 media school (@school1plus1), та додавши хештеги #твійдень, #1plus1mediaschool, #навчання_в_прямому_ефірі.

Першого переможця гранту буде визначено за найбільшою кількістю вподобань публікації-есе в Instagram, а другого переможця оберуть кураторка курсу та Директорка департаменту ранкового мовлення 1+1 Юлія Жмакіна разом з продюсером нового шоу «Твій день» Єгором Гордєєвим.

«Ми вже бачимо, що інтерес до курсу серед аудиторії школи зростає з кожним днем, а це означає, що конкуренція за місце буде шаленою. Тому продюсери шоу, спільно з командою 1+1 media school, вирішили розіграти два грантові місця на безкоштовне навчання серед охочих. Переможці цього міні-конкурсу завдяки знанням і мотивації зможуть не просто безкоштовно навчатися та працювати над новим шоу в рамках курсу, а й в подальшому отримати шанс працевлаштуватись на ТБ. Все, що потрібно – якнайкраще описати своє бажання долучитися до курсу», – розповідає Єгор Гордєєв, головний продюсер шоу «Твій день».

Для нового курсу, який стартує 9 квітня 2021 року, медіашкола шукає креативних людей, які готові вийти за рамки соцмереж і створювати новий контент для телебачення. З першого заняття майбутні студенти будуть не лише навчатись і здобувати практичні навики, а й стануть повноцінними учасниками розробки нового шоу. До того ж, відеоблоги про навчання студентів, які щотижня виходитимуть в соцмережах 1+1 media school, – це унікальна можливість для глядачів спостерігати за залаштунками проєкту.

Найкращі студенти курсу матимуть можливість після навчання потрапити в команду шоу «Твій день».

Довідка:

«Твій день» − перше в Україні денне шоу у форматі інфотейнмент. У новому проєкті, який буде виходити в ефір по буднях на телеканалі 1+1, глядачі разом з ведучими та запрошеними гостями і експертами зможуть прожити головні події дня, у легкому і невимушеному форматі дізнатись деталі, почути поради та обговорення у студії. Ведучими проекту стануть українські зірки, імена яких поки тримаються у таємниці.

Над новим інформаційно-розважальним проектом «Твій день» працює команда професіоналів «Сніданку з 1+1» та ЖВЛ.

*Акаунт учасника конкурсу в Instagram має бути відкритим.

Для участі розглядатимуться публікації, написані українською мовою.

Мінімальний обсяг публікації повинен складати 3 - 5 речень.

Переможців конкурсу буде оголошено 26 березня на сторінці 1+1 media school в Іnstagram.

Місце навчання – м. Київ

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Автор: УНІАН