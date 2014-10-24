Дніпропетровська область очікує збільшення кількості біженців з Донбасу з приходом зими

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив на брифінгу для журналістів голова Дніпропетровською облдержадміністрації Ігор Коломойський.

За його словами, в зв'язку з тим, що на неконтрольованих українською владою територіях Луганської і Донецької областей ймовірні проблеми з опаленням, кількість біженців з цих регіонів може значно зрости навіть до 10% від кількості жителів, тобто до 400 тисяч осіб.

Коломойський зазначив, що він найближчим часом підпише розпорядження про інвентаризацію житла у Дніпропетровській області.

“Мова не йде про жодну експропріацію квартир тощо. Але ми не дамо людям замерзнути”, - сказав голова Дніпропетровської ОДА.

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За його словами, на першому етапі влада Дніпропетровщини намагатиметься розмістити біженців із зони АТО в громадських приміщеннях — дитсадках, гуртожитках, санаторіях. Згодом до прийняття біженців можна долучити жителів приватного сектору області і на останньому етапі обласна влада має намір звернутися до жителів регіону з проханням розмістити у себе біженців.

“Дніпропетровська область готується до збільшення кількості біженців, картини блокадного Ленінграда взимку у нас не буде”, - сказав Коломойський.

Він також нагадав, що наразі у Дніпропетровській області розміщено близько 38 тисяч переміщених осіб.