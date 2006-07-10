У Києві в час пік горіла маршрутка, заповнена людьми

Сьогодні близько 9.00 під час руху у повністю заповненому пасажирами маршрутному таксі виникла пожежа.

Автомобіль рухався за маршрутом №520 по вулиці Московській на Печерську, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві.

Водій вчасно помітив дим, який почав виходити з-під капоту, і зупинив маршрутне таксі, щоб дати змогу людям безпечно залишити салон маршрутки. Люди самостійно, без перешкод, без паніки вийшли із маршрутного таксі. Водій вогнегасником вирішив загасити вогонь власними силами, але, як тільки він відкрив капот автомобіля, потік свіжого повітря посприяв швидкому поширенню вогню на салон маршрутки.

На допомогу до місця пригоди були викликані пожежно-рятувальні підрозділи. На час прибуття вогнеборців маршрутне таксі було повністю охоплено полум’ям. Рятувальниками відразу були подані струмені води на захист баку з пальним. За 5 хвилин пожежа була ліквідована. Ніхто з людей не постраждав.

Як встановили фахівці, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання в електропроводці автомобіля.