Експерт оцінив перспективи українського військового флоту

Експерт зазначив, що питання українського військово-морського флоту зараз є "найбільш болючим".

Директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express і експерт з питань оборонних технологій Сергій Згурець прокоментував можливі перспективи Військово-морських сил України.

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Про це він розповів, відповідаючи на питання читача під час чату для "Главреда"

"Що стосується Військово-морських сил, то мова йде про те, що зроблена ставка на будівництво малих ракетних кораблів типу "Гюрза", десантних катерів типу "Кентавр", а також очікування щодо закладки ракетного катера типу "Лань". Ще - прийнято рішення про продовження будівництва корвета на державні гарантії. У будь-якому випадку, питання флоту є найбільш болючим», – вважає експерт.

На його думку, враховуючи доволі обмежений державний фінансовий ресурс, у форматі ВМС упор, ймовірно, буде робитися на оснащення ВМС наземним береговим ракетним комплексом на основі комплексу "Нептун" для вирішення питання захисту акваторії за рахунок ракетного озброєння. Потім, вважає Згурець, будуть підтягувати безпосередньо кораблі і насичувати ними бойовий та допоміжний склад ВМС.