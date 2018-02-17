Євробачення-2018: другий півфінал національного відбору (повне відео)

19:04, 17 лютого 2018
Суспільство
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УНИАН

Читайте такожЄвробачення-2018: результати голосування першого півфіналу національного відбору (відео)Сьогодні на сцену вийдуть: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA. 

Нагадаємо, у першому півфіналі національного відбору на конкурс Євробачення-2018, який відбувся 10 лютого, перемогли Vilna, Laud і The Erised.

Фінальний відбір відбудеться 24 лютого. У жюрі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

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Теги: #Євробачення#відбір#онлайн-трансляція євробачення