Євробачення-2018: другий півфінал національного відбору (повне відео)

В прямому ефірі на телеканалах СТБ і "UА:Перший" сьогодні почався другий півфінал національного відбору на "Євробачення 2018", яке цьогоріч пройде у Португалії.

Сьогодні ще дев'ять артистів будуть боротися за право представити нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2018. Читайте такожЄвробачення-2018: результати голосування першого півфіналу національного відбору (відео)Сьогодні на сцену вийдуть: INGRET; MELOVIN; JULINOZA; TAYANNA; KADNAY; Yurcash; Mountain Breeze; ILLARIA; DILEMMA. Нагадаємо, у першому півфіналі національного відбору на конкурс Євробачення-2018, який відбувся 10 лютого, перемогли Vilna, Laud і The Erised. Фінальний відбір відбудеться 24 лютого. У жюрі будуть Джамала, Андрій Данилко та Євген Філатов.

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