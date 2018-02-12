Звинувачений у плагіаті Бабкін прокоментував свій результат на відборі Євробачення (відео)

Бабкін відповів, що до 82-х років точно не назве себе хорошим артистом.. Зауважив, що якщо буде вважати себе таким, то зайде в глухий кут.

Сергій Бабкін, який посів четверте місце у полуфіналі на нацвідборі "Євробачення-2018", прокоментував свій результат.

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"Сьогодні, як вперше, знову сколихнули мене почуття участі у конкурсі. Я тепер прекрасно розумію учасників "Голосу країни", які виходять на сцену, і що відбувається у них у душі. Мені подобається перебувати по різні боки барикад як учасника і як тренера. Тільки так можна повністю відчути увесь спектр емоцій з різних боків", - так прокоментував свій виступ Сергій, у суботу, 10 лютого, одразу після оголошення результатів.

А на запитання про те, навіщо вже відомому артисту участь у конкурсі, Бабкін відповів, що до 82-х років точно не назве себе артистом, що відбувся. Зауважив, що якщо буде вважати себе таким, то зайде у глухий кут.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше користувачі мережі звинуватили Бабкіна в плагіаті.