Звинувачений у плагіаті Бабкін прокоментував свій результат на відборі Євробачення (відео)

13:54, 12 лютого 2018
Суспільство
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Співак вдячний за досвід, який отримав на конкурсі / Крим. Реалії

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"Сьогодні, як вперше, знову сколихнули мене почуття участі у конкурсі. Я тепер прекрасно розумію учасників "Голосу країни", які виходять на сцену, і що відбувається у них у душі. Мені подобається перебувати по різні боки барикад як учасника і як тренера. Тільки так можна повністю відчути увесь спектр емоцій з різних боків", - так прокоментував свій виступ Сергій, у суботу, 10 лютого, одразу після оголошення результатів.

А на запитання про те, навіщо вже відомому артисту участь у конкурсі, Бабкін відповів, що до 82-х років точно не назве себе артистом, що відбувся. Зауважив, що якщо буде вважати себе таким, то зайде у глухий кут. 

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше користувачі мережі звинуватили Бабкіна в плагіаті.

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Теги: #Євробачення в Україні#Євробачення в Португалії#Бабкін на Євробаченні