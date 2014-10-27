У Новоазовську бойовики створили "групу радіотехнічної розвідки" - Тимчук

В районі Новоазовська бойовиками створена "група радіотехнічної розвідки".

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"Шляхом доукомплектування засобами РЕБ та РТР зона радіотехнічної розвідки доведена до 240-260 км", - пише він.

Експерт зазначає, що тактичну розвідку і дорозвідку цілей для артилерії російсько-терористичні війська здійснюють з допомогою БПЛА (в даному районі зафіксовано 3 підрозділи, які активно застосовують безпілотники).