В прикордонних районах Росії працюють підрозділи радіотехнічної розвідки РФ

Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, бойовики проводять активні наступальні дії по лінії н.п.Степановка-Маринівка до кордону з РФ. З території Росії в цьому напрямку (з району н.п.Куйбышево-Реп'яховатий) по позиціях сил АТО працювала артилерія.Читайте такожУкраїнська армія взяла Горлівку в кільце - Тимчук

"Відзначається присутність в прикордонних районах Росії підрозділів радіотехнічної розвідки РФ", - підкреслив експерт.