В прикордонних районах Росії працюють підрозділи радіотехнічної розвідки РФ
08:21, 18 серпня 2014Політика
0 0
Бойовики проводять активні наступальні дії по лінії населених пунктів Степанівка-Маринівка. В прикордонних районах Росії працюють підрозділи радіотехнічної розвідки РФ.
В прикордонних районах Росії працюють підрозділи радіотехнічної розвідки РФ / Reuters
Про це повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
За його словами, бойовики проводять активні наступальні дії по лінії н.п.Степановка-Маринівка до кордону з РФ. З території Росії в цьому напрямку (з району н.п.Куйбышево-Реп'яховатий) по позиціях сил АТО працювала артилерія.Читайте такожУкраїнська армія взяла Горлівку в кільце - Тимчук
"Відзначається присутність в прикордонних районах Росії підрозділів радіотехнічної розвідки РФ", - підкреслив експерт.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter