Мінкульт запевнив, що Приходько вже вирізали в своїй скандальній рекламі

У Мінкульті підтвердили, що розмова між Приходько і Нищуком дійсно була.

В мережі набирає обертів публічне звернення Анастасії Приходько щодо її появи в політичному ролику, без згоди на це, власне, самої української співачки. Так, Приходько звертається до українців і пояснює, що її ім'я, прізвище і обличчя були використані в нібито "передвиборчому ролику Петра Порошенка".

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При цьому співачка стверджує, що її обдурили: організатори стверджували, що ролик задуманий як частина соціального проекту, спрямованого на популяризацію розвитку України. "Мені подзвонив Євген Нищук (Міністр культури України), який запропонував мені взяти участь у соціальному проекті. Але, як бачите, жорстко і підло моє ім'я і прізвище використовували у своїх політичних іграх", - розповіла Анастасія Приходько. Styler зв'язався з прес-службою Міністерства культури і Євгена Нищука за коментарем щодо ситуації, яка виникла. У прес-службі підтверджують, що Нищук дійсно зв'язувався з Приходько.

Але виключно для того, щоб "отримати від неї принципову згоду у зйомках умовного відеоролика". "Євгеній Миколайович та Анастасія знайомі, мають контакти один одного. Дійсно розмова між ними був. Але відносно просто принципової згоди у зйомках умовного відеоролика. Всі подальші переговори щодо змісту і суті ролика велися з одного боку продюсерами ролика і продюсером співачки Денисом Путинцевим з іншого боку.

Він був поінформований щодо змісту зйомок і сприяв їх проведення. Виникло абсолютна відсутність комунікації всередині того процесу, до якого ні Міністерство культури, ні Міністр особисто не мають ніякого відношення. Адже розмова була у них як у двох творчих людей, які знайомі з принципових зйомках в умовному відеоролику. Подальша розмова велася не між співаком і міністром, а між конкретними продюсерами, які обговорювали всі робочі моменти", - пояснюють ситуацію в прес-службі Євгена Нищука. "Станом на сьогодні, після того як інформація від співачки поширилася в інтернеті, ми неодноразово намагалися з нею зв'язатися. Однак ні на один контакт вона з нами не виходить. За новою інформацією, яка у нас є станом на тепер, ролик, який викликав таке обурення співачки – очевидно з причини необізнаності її власним продюсером – вже знятий з мережі YouTube", - говорять в прес-службі.