Стрілянина по поліцейському: у Києві правоохоронці вийшли на мовчазний протест під судом

Шевченківський суд Києва відпустив на поруки народних депутатів учасника АТО Олександра Федорченка, якого підозрюють у нанесенні вогнепального поранення поліцейському.

У Києві біля будівлі Шевченківського районного суду десятки правоохоронців вийшли на акцію протесту.

Про це повідомляє ТСН.

Кілька десятків бійців стали спиною до суду і простояли так близько 10 хвилин.

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Таким чином вони протестують проти рішень суду стосовно учасників заворушень, які сталися під час розгляду запобіжного заходу меру Одеси Геннадія Труханова.

Зазначимо, ці поліцейські зараз знаходяться не на чергуванні, а провели акцію у власний вільний час.

Нагадаємо, Шевченківський суд Києва відпустив на поруки народних депутатів учасника АТО Олександра Федорченка, якого підозрюють у нанесенні вогнепального поранення поліцейському. Його затримали 15 лютого біля Солом'янського районного суду Києва. В той день там розглядали справу про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадія Труханова, якого підозрюють у багатомільйонній корупції. Міського голову тоді суд відпустив на поруки нардепа з БПП. Між активістами та поліцією сталися сутички. Одному поліцейському вистрілили з пістолета в ноги.