У Харкові через аварію на трубопроводі без тепла залишилися близько 400 об'єктів

Зараз комунальники відкачують воду, після чого буде проведено розтин траси і ліквідація поламки.

У Харкові внаслідок аварії на магістральному трубопроводі без теплопостачання залишилися близько 400 об'єктів у двох районах міста. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міськради, аварія на тепломагістралі сталася сьогодні вранці в районі Шатилівки в Шевченківському районі.

Читайте такожУ Львові без води залишилися 100 тисяч жителів: люди носили сніг до квартирЗа відомостями міськради, порив стався на тепломагістралі, яка йде від ТЕЦ-5. На даний момент на місці аварії працюють кілька бригад. Зараз комунальники відкачують воду, після чого буде проведено розтин траси і ліквідація поламки. Як зазначили в мерії, згідно з нормами, після розтину тепломагістралі на усунення неполадки потрібно від 8 до 12 годин.

У коментарі УНІАН прес-секретар комунального підприємства «Харківські теплові мережі» Тетяна Чуйко сказала, що на цей час у Київському районі Харкова від теплопостачання відключені 266 житлових будинків, 4 дитячі садки, 5 шкіл та 16 лікувальних закладів; від гарячого водопостачання – 41 житловий будинок, 3 дитячі садки, 3 лікарні.

У Шевченківському районі від теплопостачання відключені 86 житлових будинків, 1 дитячий садок, 1 школа та 3 медичні заклади; від гарячого водопостачання – 43 житлові будинки, дитячий садок та школа, а також 3 медичні заклади.