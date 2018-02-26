Керівництво університету Богомольця примушує студентів та викладачів розпочати страйк - МОЗ

Зазначається, що розповсюджується неправдива інформація щодо блокування Міністерством охорони здоров’я виплати стипендій та зарплат в НМУ.

МОЗ України закликає не допустити зриву навчального процесу в Національному медуніверситеті імені О.Богомольця.

Про це йдеться у заяві відомства на Facebook. "До представників Міністерства охорони здоров’я України звертаються занепокоєні викладачі та студенти НМУ з повідомленнями, що керівництво університету примушує студентів та науково-педагогічних працівників розпочати завтра, 26 лютого, так званий «безстроковий всеуніверситетський страйк». Згідно з інформацією, усі навчальні корпуси завтра будуть зачинені, окрім фізико-хімічного корпусу, де буде розміщуватися так званий “страйккомітет”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що розповсюджується завідомо неправдива інформація щодо блокування Міністерством охорони здоров’я виплати стипендій та зарплат в НМУ.

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"Звертаємося до студентів та викладацького складу університету не піддаватися на провокації та маніпуляції керівництва НМУ та не зривати навчальний процес. Згідно з принципами та практикою університетської автономії, університет самостійно проводить відповідні виплати з казначейських рахунків. Процедуру переказу коштів здійснює бухгалтерія університету. Керівництво університету, в особі проректорів, має усі необхідні повноваження для проведення виплат", - додали у відомстві.

МОЗ України зазначає, що з повагою ставиться до принципу університетської автономії та права на мирні зібрання. "Наголошуємо на необхідності продовження навчання та підготовки до ліцензійних інтегрованих іспитів, адже згідно з графіком їх проведення 27 березня має відбутися КРОК 3 для лікарів-інтернів", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ пояснили, що Катерина Амосова відсторонена від виконання повноважень за посадою ректора НМУ на час здійснення перевірки фактів щодо непроведення ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК-1. Стоматологія» для студентів НМУ.

"Створена для перевірки комісія наразі опрацьовує матеріали, надані НМУ ім. Богомольця та Центром Тестування. Разом з тим, відсторонена ректорка систематично не з’являється на засідання комісії, незважаючи на запрошення. Про результати роботи комісії МОЗ України і надалі інформуватиме", - підсумували у відомстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк, " у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця".