Студенти та персонал університету Богомольця оголосили безстроковий страйк

"Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця", - йдеться в повідомленні.

Студенти та трудовий колектив Національного медуніверситету імені О.Богомольця оголосили безстроковий страйк. Про це повідомляється ввечері 25 лютого на сторінці ВНЗ у Facebook.

"Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця", - йдеться в повідомленні.

"Починаючи з понеділка 26 лютого навчальний процес та наукова діяльність в НМУ імені О.О. Богомольця повністю зупиняються на невизначений час, а всі приміщення Університету будуть недоступними для відвідувачів за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти", - зазначили представники медуніверситету.

У повідомленні зазначається, що страйк оголошено страйкомом, до якого увійшли зі сторони студентства представники Студентського парламенту університету, студентської ГО "Студентська довіра", студентський профком, та студентський актив. Зі сторони трудового колективу НМУ імені О.О. Богомольця декани та проректори, профспілковий комітет університету.

Страйком вимагає від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради та прем'єр-міністра – "негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ" та "на час такого розслідування усунути від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов’язків її заступників".

Читайте такожВідсторонена від посади ректора медуніверситету Амосова готує заяву до НАБУВони також вимагають від Уляни Супрун скасувати наказ про відсторонення ректора НМУ імені Богомольця Катерини Амосової та призначенння в.о. ректора університету Михайла Захараша, а також негайно забезпечити проведення інтегрованого ліцензованого іспиту КРОК1. Стоматологія.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого Катерину Амосову відсторонено від посади ректора Національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Лінчевський пояснив, що рішення прийнято у зв’язку з тим, що ректор навчального закладу "не змогла забезпечити складення іспиту студентами, які навчаються на стоматологів".

Амосова заявила, що Лінчевський на неї тиснув, і вважає, що її відсторонення – це "розправа" за відмову здійснити протиправні дії. 20 лютого нового в.о. ректора Михайла Захараша не пускали на робоче місце в Національний медичний університет імені Богомольця.