Кабмін відсторонив держсекретаря Мінприроди
Кабінет Міністрів відсторонив Держсекретаря Мінприроди Геннадія Дмитренка від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Уряду.
Як зазначається у документі, «відсторонити Дмитренка Геннадія Васильовича від виконання повноважень за посадою державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів на час здійснення дисциплінарного провадження».
Посадові обов’язки державного секретаря полягають в організації роботи апарату Мінприроди, забезпеченні підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства.
Також держсекретар за погодженням із Міністерством фінансів затверджує штатний розпис та кошторис міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців апарату міністерства, присвоює їм ранги держслужбовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.
Нагадаємо, у грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів. Наприкінці 2016 року Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Геннадія Дмитренко державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів. До речі, за результатами конкурсу (тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіда) Дмитренко отримав один з найменших балів серед інших держсекретарів-переможців – 10