Кабмін відсторонив держсекретаря Мінприроди

Посадові обов’язки державного секретаря полягають в організації роботи апарату Мінприроди, забезпеченні підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства.

Кабінет Міністрів відсторонив Держсекретаря Мінприроди Геннадія Дмитренка від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Уряду.

Як зазначається у документі, «відсторонити Дмитренка Геннадія Васильовича від виконання повноважень за посадою державного секретаря Міністерства екології та природних ресурсів на час здійснення дисциплінарного провадження».

Посадові обов’язки державного секретаря полягають в організації роботи апарату Мінприроди, забезпеченні підготовки пропозицій щодо виконання завдань міністерства.

Також держсекретар за погодженням із Міністерством фінансів затверджує штатний розпис та кошторис міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців апарату міністерства, присвоює їм ранги держслужбовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату міністерства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо.

Нагадаємо, у грудні 2015 року Верховна Рада ввела інститут держсекретарів. Наприкінці 2016 року Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби обрала Геннадія Дмитренко державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів. До речі, за результатами конкурсу (тестування, вирішення ситуативних завдань та співбесіда) Дмитренко отримав один з найменших балів серед інших держсекретарів-переможців – 10 ,75 балів з 20 можливих. У січні 2017 року Кабінет міністрів підтримав кандидатуру Геннадія Дмитренко на пост державного секретаря при Міністерстві екології та природних ресурсів України. До призначення Геннадій Дмитренко був першим заступником голови Житомирської обласної державної адміністрації.