У Командуванні Повітряних сил ЗСУ зник засекречений документ

За інформацією ЗМІ, мова йде про спільний наказ Міноборони та Генштабу, який стосується порядку проведення мобілізаційної готовності.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ проводиться службове розслідування за фактом зникнення документу з грифом таємності.

Читайте такожУ ЗСУ розповіли про виявлення проблем з харчуванням в одній з військових частинВідповідну заяву оприлюднено у повідомленні прес-центру Командування Повітряних сил у Facebook.

«Інформація, яка викладена на деяких ресурсах в мережі Інтернет стосовно втраченого документу з грифом таємності підтверджується. По факту відсутності зазначеного документу у Командувані Повітряних Сил проводиться службове розслідування», - зазначено у повідомленні.

Як повідомляє «Українська правда», інформація про втрату документу міститься в ухвалі Вінницького міського суду від 20 лютого. В документі зазначається, що Слідчий відділ УСБУ у Вінницькій області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за №22018020000000005 від 12.02.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 422 КК України - щодо факту втрати матеріального носія секретної інформації.

Йдеться про спільний наказ Міноборони та Генерального штабу ЗСУ від 10.03.2017 № 1т/05 "Про затвердження тимчасової інструкції про порядок проведення бойової, мобілізаційної готовності, готовності до виконання функціональних завдань у військових організаційних структурах Міністерства оборони України та Збройних Силах України в особливий період".

Повідомляється, що відсутність документу було виявлено 7 лютого, в результаті загальної перевірки наявності секретних документів, справ та інших матеріальних носіїв секретної інформації за 2017 рік у режимно-секретному відділі управління захисту інформації Командування Повітряних сил ЗСУ.

Як повідомляв УНІАН, Солом’янський райсуд Києва визнав винною у державній зраді жінку-військовослужбовця Нацгвардії, звинувачену у співпраці з РФ, та засудив її до чотирьох років позбавлення волі. За інформацією СБ, затримана передала росіянам інформацію зі значного обсягу документів, у тому числі з обмеженим доступом.