Знесення наметів під Радою: у МВС повідомили про сімох потерпілих поліцейських

За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок.

Сьогодні вранці під час сутичок під стінами Верховної Ради України травмовано сімох поліцейських.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті комунікації МВС України.

Зазначається, що під час проведення слідчих дій та заходів зі звільнення проїзду на вулиці Грушевського у центрі столиці між представниками правоохоронних органів та мешканцями наметового містечка виникли сутички.

«Результатом перешкоджанню законних дій поліцейських стала госпіталізація семи працівників Нацполіції з ушкодженнями різного ступеню тяжкості: два правоохоронці ‑ легкого та п’ять – середнього. За попередніми висновками медиків, у потерпілих закриті черепно-мозкові травми, хімічні опіки, переломи та забої кінцівок», - йдеться у повідомленні.

Усі відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, додали в МВС.

Читайте такожШтурм під Радою: 11 мітингувальників у лікарні, одного оперуютьЯк повідомляв УНІАН, сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

В Нацполіції заявили, що під час проведення слідчих дій біля Верховної Ради правоохоронці вилучили 9 гранат РГД-5, «коктейлі Молотова» та 5 димових мін, а також затримали понад сотню осіб, які чинили спротив поліції.

У свою чергу організатори наметового містечка - рух «Визволення» стверджують, що після штурму до лікарень доправлено 11 їхніх активістів. У них виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг, а в одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив. Вони перебувають у міській клінічній лікарні Києва №17 та Олександрівській клінічній лікарні.

Нагадаємо, що 27 лютого біля ВР відбулися сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак активісти почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. Було затримано 9 порушників правопорядку.