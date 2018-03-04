Під час приземлення в Запоріжжі за межі злітної смуги викотився літак

На борту літака Embraer ERJ-145 авіакомпанії "Роза Вітрів" під час інциденту перебувало 37 пасажирів і чотири члени екіпажу. Постраждалих немає.

Опівдні 3 березня в аеропорту Запоріжжя за межі злітно-посадкової смуги (ЗПС) викотився літак, що прилетів з аеропорту Бориспіль. Читайте такожРейс "Київ-Херсон" на півдорозі розвернули у "Бориспіль", пасажири поскаржилися на "теплий" прийом в аеропорту Про це повідомляє Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. На борту літака Embraer ERJ-145 авіакомпанії "Роза Вітрів" під час інциденту перебувало 37 пасажирів і чотири члени екіпажу. Постраждалих немає. Нацбюро з розслідування авіаподій займається з'ясуванням обставин інциденту.

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