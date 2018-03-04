Під час приземлення в Запоріжжі за межі злітної смуги викотився літак

00:43, 04 березня 2018
Суспільство
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Самолет выкатился за пределы ВПП из-за непогоды / соцсети

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Про це повідомляє Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами.

На борту літака Embraer ERJ-145 авіакомпанії "Роза Вітрів" під час інциденту перебувало 37 пасажирів і чотири члени екіпажу. Постраждалих немає.

Нацбюро з розслідування авіаподій займається з'ясуванням обставин інциденту.

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Теги: #літак#Запоріжжя