Населення Одеси збільшилася за рахунок приїжджих

Сталося це за рахунок міграції, оскільки природного зростання населення немає.

Чисельність наявного населення в Одесі, за оцінкою облуправління статистики станом на 1 січня 2018 року становила 1 мільйон 11 тисяч 494 людини.

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Таким чином, за підсумками минулого року воно збільшилося на 711 осіб. Щоправда, сталося це за рахунок міграції, оскільки природного зростання населення немає.

Навпаки, спостерігається природний спад, який в 2017 році склав 3562 людини. Кількість померлих значно перевищує кількість новонароджених - 100 і 73 відповідно.

В області проживає 2 млн 383 тисячі 75 осіб. У 2017 році населення регіону скоротилося на 3441 людини.