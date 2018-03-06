Чого хочуть жінки: соціологи підказали, що подарувати коханій на 8 березня

Також соціологи запитали, що чоловіки планують дарувати своїм жінкам. Виявилось, що їх плани у більшості випадків співпадають з бажаннями прекрасної статі.

Напередодні 8 березня соціологи провели опитування та дізналися, які подарунки хочуть отримати жінки.Також дослідники запитали, що чоловіки планують дарувати своїм коханим.

Результати опитування опублікували на сайті Київського міжнародного інституту соціології. Згідно з результатами, плани чоловіків у більшості випадків співпадають з бажаннями прекрасної статі.

Найбільш очікуваними подарунками стали квіти, ювелірні прикраси, романтична подорож, турбота й увага, туалетна вода чи парфуми та романтична вечеря. До того ж, порівняно з 2017 роком, дещо зменшилася кількість жінок, які хотіли б отримати у подарунок гроші.

Читайте також"Дозвольте нам порадіти за вас": НАЗК перед 8 Березня нагадало про декларування дорогих подарунківСоціологи запитали жінок, що вони хотіли б отримати від коханого на 8 березня, а чоловіків - що вони хотіли б подарувати.

Дослідження виявило, що квіти бажають отримати 25% жінок, 32% чоловіків мають намір їх дарувати. Ювелірну прикрасу хотіли б отримати в подарунок 8% жінок, 6% чоловіків мають намір їх дарувати. Романтичну подорож бажають отримати у подарунок 7% жінок, така сама кількість чоловіків планують її дарувати (7%). 6% жінок не чекають від чоловіків ніяких подарунків крім турботи та уваги (у 2017 році було 12%), така сама кількість чоловіків відмітили цей пункт (6%). Туалетну воду, парфуми або косметику хотіли б отримати у подарунок 6% жінок, та 6%чоловіків планують зробити саме такий подарунок. Романтичну вечерю бажають отримати у подарунок 4% жінок та 5% чоловіків мають намір її дарувати.

Також 1% чоловіків зазначили, що хоті ли б подарувати коханій дитину, але охочих отримати на 8 березня такий подарунок серед жінок не виявилося.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила 16 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня (список)Опитування громадської думки проводилося КМІСом з 9 по 18 лютого 2018 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) в усіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим, за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років. Методом інтерв'ю опитано 2043 респондентів.

Опитування у Луганській і Донецькій областях проводилося лише на підконтрольній українською владою території, вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років..

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5) не перевищує: 3.3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.