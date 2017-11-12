Без 8 березня, але з переформатованим 1 травня: В'ятрович розповів про календар вихідних днів в Україні

В Україні зміниться календар святкових днів. Зокрема, планується переформатування 8 березня з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок, причому запропоновано позбавити його статусу вихідного.

Про це розповів директор Українського інституту української пам’яті Володимир В’ятрович, пише «Главред».

За словами В’ятровича, 1 травня залишається святом, але не як Міжнародний день солідарності тркдящих, а День праці. Також залишено в силі пропозицію про перенесення вихідного з 9 травня на 8 травня.

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"Зараз ми подали цей законопроект на затвердження Кабміну, але, на жаль, він поки не затверджений, тому що він отримав зауваження з боку Міністерства культури", - підкреслив В'ятрович.

За його словами, була досягнута домовленість про проведення широких консультацій для подачі законопроекту як урядовий.

"Якщо цього зробити не вдасться, то маємо вже підтримку значної кількості народних депутатів, тому будемо подавати його як депутатський законопроект. Я вважаю, що для країни це буде дуже важливий крок вперед. Це - продовження декомунізації. Тому що ми нарешті повинні припинити жити синхронно з державою-агресором ", - додав глава Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв УНІАН раніше, В’ятрович заявляв, що українці зараз дуже активно борються з "совком" у себе в головах, що стало можливим завдяки Майдану, оскільки він був реакцією на спробу влади повернути нас у радянське минуле.