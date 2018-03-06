Поліція почала розслідування наїзду авто з кортежу Порошенка на 88-річного дідуся

Відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу - порушення правил дорожнього руху.

Після інциденту у Печерському районі Києва, під час якого автомобіль із кортежу президента збив на пішоходному переході літнього чоловіка, поліція відкрила провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Про це УНІАН повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

"Кримінальне провадження відкрили за фактом ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу. Це - порушення правил безпеки дорожнього руху", - заявив він.

Читайте також129 км/год і їзда по зустрічній смузі: ЗМІ нагадали про грубі порушення ПДР кортежу Порошенка (відео)За його словами, який орган буде розслідувати це кримінальне провадження, визначить прокуратура. Також Тракало уточнив, що після інциденту поліція вилучила відео з камер спостереження, опитала свідків і згодом встановить ступінь провини усіх учасників даного ДТП.

"Працювала слідчо-оперативна група. Вилучали відео з камер відеоспостереження. Опитали свідків. Оскільки цей літній чоловік прийшов до тями, буде опитаний і він. Після цього буде дана правова кваліфікація і встановлена ступінь вини в дорожньо-транспортній пригоді всіх, хто став її учасниками", - сказав речник Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 березня, у Печерському районі Києва на перехресті вулиць Шовковична та Інститутська службовий автомобіль поліції під час руху в кортежі, який супроводжував президента України, збив пішохода.

За попередньою інформацією лікарів, у потерпілого - перелом ноги та струс головного мозку.