Пожежа в офісі сталася через вибух саморобного пристрою – керівник угорського товариства

Встановлено, що невідомий підійшов до офісу із сумкою, дістав з неї вибуховий пристрій, поклав на підвіконня й пішов.

Пожежа в офісі Товариства угорської культури Закарпаття в Ужгороді сталася через вибух саморобного пристрою, повідомив керівник Товариства Йосип Борто.

Читайте такожМоскаль розповів, хто намагався підпалити офіс товариства угорської культури на Закарпатті«На цей момент встановлено, що невідомий підійшов до нашого офісу із сумкою, із сумки дістав вибуховий пристрій, поклав на підвіконня й пішов. Через 7 хвилин відбувся потужний вибух, вогонь перейшов у всі приміщення. На 80% все всередині знищено: меблі, оргтехніка і частково документи. Офіс недієздатний, зараз виносимо те, що можна ще. Я прибув на місце події після повідомлення через 10 хвилин. Тут, крім пожежників, були керівники СБУ і поліції, почали розслідування, знайшли осколки вибухового пристрою. Встановлено, що це за пристрій, саморобний, між іншим», – розповів Борто, передає радіо Свобода.

За його словами, відеокамери, встановлені на офісі, а також на Генконсульстві Угорщини неподалік, зафіксували особу, яка встановила вибуховий пристрій. Наразі проводяться слідчі дії.

«На жаль, це не перша акція. Така ж спроба підпалити офіс була 4 лютого, провокаційні акції на Закарпатті проти угорців були минулого року в травні у Берегівському та Виноградівському районах, у жовтні – на Верецькому перевалі», – додав Борто.

На об’єкті не було посиленої охорони, хоча після першої спроби підпалу 4 лютого кількість патрулювань у цій частині міста було збільшено. Про це Радіо Свобода повідомили у ГУ Національної поліції в Закарпатській області.

Тимчасово офіс Товариства угорської культури Закарпаття кілька місяців працюватиме в іншому приміщенні. Штат офісу – близько 15 людей.

Поліція Закарпатської області розслідує обставини чергового підпалу в офісі Товариства угорської культури Закарпаття. Інформація про пожежу надійшла у ніч на 27 лютого. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах».

Закарпатська облдержадміністрація і Товариство угорської культури Закарпаття в спільній заяві, оприлюдненій на сайті голови ОДА Геннадія Москаля, засудили підпал і наголосили, що «жодним місцевим чи заїжджим провокаторам не вдасться розсварити українців і угорців».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін засудив підпал Товариства і заявив про «замовний зовнішній слід» в інциденті. Керівник МЗС Угорщини Петер Сійярто, коментуючи інцидент, заявив, що Україна повинна стримувати екстремістів.

Це вже не перший підпал офісу товариства. У ніч на 4 лютого невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю в будівлю. Пізніше Геннадій Москаль заявив, що правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників. За його словами, це громадяни Польщі, послідовники праворадикальної організації «Фаланга», члени якої брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угруповань «ЛНР» і «ДНР». Інформацію підтвердили і в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

Відносини між Україною та Угорщиною різко загострилися останнім часом через новий український закон «Про освіту», що передбачив поступове запровадження в школах переходу на навчання державною українською мовою. Будапешт побачив у цьому порушення прав угорської меншини. Київ ці звинувачення відкидає.