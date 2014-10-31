На вихідних Україну огорнуть тумани та накриє мокрий сніг

На решті території суттєві опади малоймовірні, лише місцями виникнуть тумани, мряка і мла, що знижують видимість, передає Opogode.ua.

Температура повітря трохи знизиться і становитиме протягом дня +2+8 градусів, на Закарпатті та півдні Криму місцями до +10+12 градусів.

У західній частині передбачається суха погода, лише місцями тумани, мряка і серпанок. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень +2+8, на Закарпатті до +12 градусів.

У північних областях - переважно без опадів, місцями тумани, мряка і туман. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень +2+8 градусів.

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У центральних областях опадів не очікується, місцями тумани, мряка, серпанок. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень +3+9 градусів.

На сході України місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень 0+6, місцями до +8 градусів.

У південній частині буде переважати суха погода, місцями тумани, мряка і серпанок. Температура повітря вночі +1+6, вдень +4+9, у Криму до +10+12 градусів.

У Києві - без істотних опадів, тільки в основному вночі та вранці туман і мла. Температура повітря вночі 0+2, вдень +3+6 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-західний, 5-12 м/с, на півдні та сході пориви до 15-20 м/с.