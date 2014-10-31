Опубліковані знімки знищеного 32-го блокпосту, дорога всіяна спаленою технікою (фото)
17:49, 31 жовтня 2014Суспільство
2 0
У Мережу виклали фотографії знищенного 32-го блокпосту, які зняті з БПЛА.
Кадри відзняли наступного дня після відходу українських військ / Facebook
Ексклюзивні кадри опублікувала спільнота у Facebook "АРМІЯ SOS".
Кадри відзняли безпілотні літальні апарати наступного дня після відходу українських військ.
Читайте такожАтака на 32-й блокпост була перевіркою ударної групи бойовиків і військ РФ - Тимчук
"32 блокпост... Саме перехрестя, де стояв блокпост; і дорога на 31-й пост, усіяна кістяками спаленої бронетехніки, яка йшла на допомогу гарнізонові, який був у облозі. Там лежать останки наших солдатів..." – написав користувач Facebook Юрій Касьянов.
Раніше повідомлялось, що українські військові вийшли з 32-го блокпосту, який бойовики атакували ще з середини жовтня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter