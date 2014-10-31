Опубліковані знімки знищеного 32-го блокпосту, дорога всіяна спаленою технікою (фото)

Ексклюзивні кадри опублікувала спільнота у Facebook "АРМІЯ SOS".

Кадри відзняли безпілотні літальні апарати наступного дня після відходу українських військ.

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"32 блокпост... Саме перехрестя, де стояв блокпост; і дорога на 31-й пост, усіяна кістяками спаленої бронетехніки, яка йшла на допомогу гарнізонові, який був у облозі. Там лежать останки наших солдатів..." – написав користувач Facebook Юрій Касьянов.

Раніше повідомлялось, що українські військові вийшли з 32-го блокпосту, який бойовики атакували ще з середини жовтня.