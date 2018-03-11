Річницю проголошення Карпатської України оголосили на Закарпатті вихідним днем

У березні 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію.

15 березня на Закарпатті оголошено вихідним днем з нагоди відзначення річниці проголошення Карпатської України.

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«15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном – «Ще не вмерла Україна». 15 березня 1939 року – одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому в наш час цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним», - наголосив Москаль.

Згідно з розпорядженням голови ОДА, головам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із четверга, 15 березня, на одну із субот квітня, коли по області проводитиметься традиційна весняна толока.

Нагадаємо, на 2018 рік в Україні встановлено 11 вихідних, пов'язаних з релігійними чи державними святами.