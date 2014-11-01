У Донецькій області залишаються знеструмленими 36 населених пунктів

У Донецькій області через бойові дії 36 населених пунктів залишаються без електропостачання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії ДТЕК, 31 жовтня в ремонтних роботах брали участь 860 енергетиків у складі 257 бригад, застосовувалося 235 одиниць техніки.

Вони відновили електропостачання сіл в Амвросіївському, Красноармійському і Краснолиманському районах. Упродовж двох годин було відновлено електропостачання трьох котельних, школи, кварталів Хімік і Гвардійський у Центрально-Міському районі міста Макіївка.

У Донецьку була відновлена подача електроенергії близько 1,4 тис. абонентів селища Лідієвка.

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31 жовтня бригади Шахтарського, Мар‘їнського, Авдіївського, Ясинуватського, Тельманівського, Дебальцевського РЕМ «Донецькобленерго» не мали можливості вести відновлювальні роботи через бойові дії, зазначається у повідомленні.