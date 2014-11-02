З полону звільнили ще 25 військовослужбовців
13:56, 02 листопада 2014Суспільство
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Впродовж минулої доби з полону терористів на сході України було звільнено 25 українських військовослужбовців.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.
«Минулої доби з полону терористів було звільнено 25 українських військовослужбовців, які впродовж двох місяців перебували в заручниках. Зокрема, звільнено 17 військовослужбовців Херсонського батальйону Національної гвардії України», - сказав він.
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