З полону звільнили ще 25 військовослужбовців

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив керівник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

«Минулої доби з полону терористів було звільнено 25 українських військовослужбовців, які впродовж двох місяців перебували в заручниках. Зокрема, звільнено 17 військовослужбовців Херсонського батальйону Національної гвардії України», - сказав він.

Читайте такожВ полоні бойовиків на Донбасі залишаються 4 журналістиЛисенко відзначив, що військовослужбовці доставлені до Харкова, де їм буде надана необхідна допомога.