На Житомирщині затримали чоловіка за незаконне переправлення росіянина через кордон України

Чоловік, за попередньою змовою, зустрівшись із 21-річним росіянином за 8 км від пункту пропуску «Виступовичі», незаконно переправив його через кордон України в обхід цього пункту.

Сьогодні на Житомирщині затримано чоловіка, який незаконно переправив росіянина через державний кордон України. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

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Так, прокуратурою Житомирської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного переправлення жителем міста Овруч через державний кордон громадянина Російської Федерації.

У четвер, 15 березня 2018 року, під час проведення оперативно-розшукових (слідчих) дій працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області та Житомирського прикордонного загону затримано 55-річного жителя Овруча у порядку ст. 208 КПК України.

Установлено, що цей зловмисник за попередньою змовою з іншою особою, порушив законодавство щодо порядку перетину державного кордону України та, зустрівшись із 21-річним росіянином за 8 км від пункту пропуску «Виступовичі», незаконно переправив його через державний кордон України в обхід цього пункту.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу ("незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Також готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Головного управління Нацполіції в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.