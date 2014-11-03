У жовтні в Луганській області зникли 62 людини

Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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"Серед них 36 безвісти зникли на тимчасово окупованій території, їхні дані передані до міжнародної спостережної місії ОБСЄ. Всіх інших знайшли", - повідомив Геннадій Москаля.

Наприкінці жовтня уповноважений президента України з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко повідомила, що на сході країни були взяті в полон або безвісти зникли 2,8 тис. людей.