У Дніпрі відкрили новий вірменський храм – найбільший у Східній Європі (фото)
19:02, 17 березня 2018Суспільство
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На відкриття вірменської апостольської церкви Святого Григора Лусаворича вірменська діаспора Дніпропетровщини чекала 15 років.
У Дніпрі відкрили новий вірменський храм / фото oblrada.dp.gov.ua
У Дніпрі сьогодні відкрили новий вірменський храм – найбільший у Східній Європі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради.
На відкриття вірменської апостольської церкви Святого Григора Лусаворича вірменська діаспора Дніпропетровщини чекала 15 років. Саме тоді розпочалось будівництво масштабного храмового комплексу.
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Нова церква має велику кількість унікальних барельєфів, які виточували протягом багатьох років.
На церемонію освячення приїхав верховний патріарх і католикос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської апостольської церкви Гарегін ІІ.
Окрім представників різних церков, на урочистий захід завітали тисячі вірян, меценати, влада міста та області.
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