У Дніпрі відкрили новий вірменський храм – найбільший у Східній Європі (фото)

На відкриття вірменської апостольської церкви Святого Григора Лусаворича вірменська діаспора Дніпропетровщини чекала 15 років.

У Дніпрі сьогодні відкрили новий вірменський храм – найбільший у Східній Європі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної ради.

На відкриття вірменської апостольської церкви Святого Григора Лусаворича вірменська діаспора Дніпропетровщини чекала 15 років. Саме тоді розпочалось будівництво масштабного храмового комплексу.

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Нова церква має велику кількість унікальних барельєфів, які виточували протягом багатьох років.

На церемонію освячення приїхав верховний патріарх і католикос всіх вірмен, першоієрарх Вірменської апостольської церкви Гарегін ІІ.

Окрім представників різних церков, на урочистий захід завітали тисячі вірян, меценати, влада міста та області.