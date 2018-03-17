На потреби АТО Міноборони купило на 72 мільйони гривень димову суміш для страйкболу і кіно

Згодом було виявлено, що закуплена димова суміш не є димовою сумішшю марки ДС-56, яка знаходиться на озброєнні у Збройних силах України.

Міноборони у 2015-2017 роках закупило замість димових сумішей марки ДС-56 для використання в зоні бойових дій суміш для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі в страйкбол та під час кінематографічних зйомок.

Про це повідомляє Військова прокуратура Південного регіону України. За фактом закупівлі неякісного військового майна військовою прокуратурою Криворізького гарнізону розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу ("недбале ставлення до військової служби").

Повідомляється, що у 2015-2017 роках у зв’язку з нагальною потребою забезпечення військ димовою сумішшю при проведенні антитерористичної операції Департаментом держзакупівель Міністерства оборони за замовленням центрального управління військ РХБЗ здійснено закупівлю у ТОВ "Фірма Альфа ЛТД" димових сумішей марки ДС-56. Сума вказаної угоди складає понад 72 млн грн.

При цьому жодних випробувань перед придбанням майна військового призначення військовими посадовими особами проведено не було.

Згодом було виявлено, що закуплена димова суміш не є димовою сумішшю марки ДС-56, яка знаходиться на озброєнні у Збройних силах України.

Більше того, через відсутність стійкості диму до розсіювання в атмосферному повітрі закуплена димова суміш не забезпечує належного маскувального ефекту (за технічними умовами аерозольний ефект димової суміші має тривати близько 30 хв.), а тому взагалі не може використовуватися за цільовим призначенням під час бойових дій.

"При цьому встановлено, що за своїми технічними характеристиками закуплена суміш виготовляється для обкурювання дерев, імітації бойових дій при грі в страйкбол, у якості димової завіси під час кінематографічних зйомок тощо", - заявили в військовій прокуратурі.