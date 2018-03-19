У вихідні на Житомирщині до лікарень з переохолодженнями тіла та обмороженнями потрапили четверо людей

Загалом же, у Житомирській області з початку нинішнього року внаслідок переохолодження організму померли 5 людей та ще більше 20 осіб отримали травми.

На Житомирщині у ці вихідні з переохолодженнями тіла та обмороженнями до лікарень потрапили четверо людей. Про це УНІАН повідомили в головному управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації. Як зазначається у повідомленні, до реанімаційного відділення Овруцької районної лікарні з діагнозом "загальне переохолодження тіла" було госпіталізовано чоловіка, 1967 року, мешканця села Тхорин Овруцького району. Також з обмороженням рук потрапив до лікарні 44-річний мешканець села Радовель з Олевщини. Окрім цього, у Чуднівському районі від переохолодження постраждала 55-річна мешканка селища Іванопіль. Читайте такожУ Житомирській області діють пункти обігріву - ОДА За вказаний період з обмороженнями пальців ніг до Черняхівської районної лікарні потрапив також чоловік без постійного місця проживання, 1952 року народження. Для усіх цих потерпілих перебування на вулиці завершилося трагічно саме через споживання алкоголю. "Загалом же, у Житомирській області з початку нинішнього року внаслідок переохолодження організму померли 5 людей та ще більше 20 осіб отримали травми", - розповів УНІАН головний спеціаліст головного управління цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації Микола Мінчук.

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