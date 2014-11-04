Правоохоронці затримали в Києві журналіста російського телеканалу LifeNews

Кореспондента російського телеканалу LifeNews Євгенію Змановську затримали в центрі Києва. Вона повинна була висвітлювати проросійський мітинг "Слов'янський марш", проведення якого було заплановано в столиці. Про це повідомляє ТАСС.

Зараз журналістка знаходиться у відділенні міліції Шевченківського району і пише пояснювальну. За словами самої Змановської, її попросили пояснити, з якою метою вона приїхала в Київ.

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Затримати кореспондентку допомогли українські журналісти, які оточили знімальну групу LifeNews і покликали співробітника міліції для перевірки документів. У Змановської з собою було лише журналістське посвідчення, а паспорта не було. На підставі відсутності паспорта міліціонери і затримали журналістку.

Оператор Змановської затриманий не був, йому дали можливість привезти паспорт журналістки у відділення міліції. Кореспонденту вдалося з'ясувати у представників правоохоронних органів, що, швидше за все, їх депортують до Росії.