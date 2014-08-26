Руфер "Mustang Wanted" допоміг Lifenews передати $5 тисяч на потреби батальйону "Донбас"

Про це він написав в соцмережі.

"Оповідь про те, як LifeNews проспонсорували український батальйон територіальної оборони " Донбас ". Відео з зірки було продано за 5 000 доларів. Всі гроші будуть передані нашим солдатам. Я сподіваюся що Семен Семенченко, командир батальйону, знайде потрібне застосування грошам. Здоров'я Вам і міцного духу", - повідомив руфер.Читайте також"Вандал", що пофарбував у синьо-жовтий зірку висотки в Москві, виявився українським руфером

Він підкреслив, що російський телеканал Lifenews перший раз робить внесок "у перемогу свободи, перемогу добра над злом".

"Незважаючи на звинувачення з боку LifeNews в моїй непорядності, хочу їм нагадати, що умови домовленості передбачали передачу виключних прав на відео з висотки на Котельнічеській набережній строком на сім днів. Доказом моєї правоти є відсутність цього відео в вільному доступі в мережі", - зазначив він.

Термін дії ексклюзивних прав закінчується в п'ятницю 29 серпня.