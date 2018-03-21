У поліції повідомили про 7 затриманих "активних учасників" сутичок біля Кабміну

На шістьох осіб склали адміністративні матеріали за ознаками ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на організатора акції - за ч. 1 ст. 185 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) КУпроАП.

У Києві за порушення правопорядку під час сьогоднішньої акції під Кабінетом міністрів України до управління поліції доставили семеро осіб.

Про це в коментарі УНІАН повідомила речник Головного управління Національної поліції України у м. Києві Оксана Блищик.

За її словами, на затриманих осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення.

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Як уточнили у Відділі комунікації поліції Києва, акція біля Кабміну відбувалася згідно з поданою до Київської міської державної адміністрації заявкою. «Незважаючи на попередження правоохоронців, учасники акції перекрили рух по вулиці Грушевського. Перемовини з активістами не дали результату, тож при спробі звільнити проїзну частину виникла штовханина. Після цього сім активних учасників доставили до територіального управління поліції», - йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що на шістьох осіб склали адміністративні матеріали за ознаками ч. 1 ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а на організатора акції - за ч. 1 ст. 185 (Порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій) КУпроАП.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 березня, біля Кабміну сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Сутички розпочалися після того, як правоохоронці затримали кількох мітингувальників. Мітингувальники намагалися витягти з лав правоохоронців затриманих, почалася штовханина.