У Запоріжжі КОРД поранив поліцейського під час спецоперації: потерпілий нібито потягнувся до табельної зброї

Поліцейського нібито мали спровокувати на отримання хабара.

У Запоріжжі силовики під час спецоперації поранили свого ж колегу. Інцидент стався на посту патрульної поліції на виїзді з міста.

Операцію розробляло управління внутрішньої безпеки Нацполіції. Нібито мали спровокувати одного з патрульних на отримання хабара, йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожСуд поновив на посаді поліцейського, якого було звільнено через перестрілку в Княжичах

До оперативних заходів залучили бійців КОРДу. Саме під час затримання підозрюваного спецпризначенці застосували зброю. Патрульний отримав вогнепальне поранення, зараз він у лікарні під охороною.

Джерела ТСН розповідають: у звіті КОРДівці наполягають – під час затримання потерпілий потягнувся до табельної зброї, тому і змушені були стріляти на ураження.

Інші учасники подій стверджують, що потерпілий навіть не намагався дістати пістолет, а влучили в нього випадково. Поліція обставини інциденту поки не коментує.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 4 грудня 2016 року в селі Княжичі Київської області столичні оперативники за підтримки бійців спецпідрозділу КОРД готувалися до затримання групи підозрюваних у серії пограбувань. У цей час наряд поліції охорони виїхав у той самий район до одного з будинків через автоматичне спрацювання охоронної сигналізації. Між правоохоронцями виникла перестрілка, внаслідок якої загинули 5 працівників поліції.

Було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За результатами службової перевірки, з лав Нацполіції було звільнено семеро офіцерів, які перебували на керівних та оперативних посадах. Стосовно ще 9 поліцейських застосовано дисциплінарні стягнення.